رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع الوفود المشاركة بمؤتمر التنوع البيولوجى

التقط الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، صورة تذكارية مع عدد من الوفود العربية والأجنبية المشاركة بفعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر للأمم المتحدة، للتنوع البيولوجى، والمقام بمدينة شرم الشيخ، والذى من المقرر أن يستمر حتى 29 نوفمبر الجارى.

وشارك بالصورة، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

جاء ذلك قبل دقائق، من بدء الجلسة التى من المقرر أن يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بفعاليات الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، اليوم وغدا، لمناقشة السياسات والتوجهات الاستراتيجية بشأن أولويات التنوع البيولوجي للقارة الأفريقية، والتركيز على استعادة النظم الأيكولوجية لمعالجة تدهور الأراضى وتغير المناخ والهجرة والتنوع البيولوجى.

ويعد مؤتمر التنوع البيولوجي الذي ترأسه مصر كأول دولة عربية وأفريقية من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة، ويشارك فيه وزراء الإسكان والصحة والبترول والصناعة من مختلف دول العالم، لمناقشة القواعد اللازمة لصون التنوع البيولوجي واتباع القواعد والمعايير العالمية عند استخراج المعادن والبترول من باطن الأرض أو من البحار والمحيطات، وكذلك البنية التحتية وعند استخدام النباتات في العقاقير الطبية أو عند إقامة أي مصنع في مناطق ذات حساسية بيئية وتأثيرات ذلك على صحة الإنسان.