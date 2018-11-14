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رئيس الوزراء الروسى: قد نقاطع منتدى دافوس الاقتصادى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:00 ص
رئيس الوزراء الروسى: قد نقاطع منتدى دافوس الاقتصادى بوتين
أ ش أ
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أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن المسؤولين الروس والشركات الحكومية الروسية قد يمتنعون عن المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي في حال فرض قيود على رجال أعمال روس.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مدفيديف قوله إنه "إذ لم يتم التراجع عن القرارات التي اتخذت بشأن ممثلي أوساط الأعمال الروسية فإننا سنضطر لاتخاذ قرار بعدم مشاركة المسئولين الحكوميين والشركات الروسية التي تمتلك الدولة حصصًا فيها، في منتدى دافوس في سويسرا ولن يذهب إليه أحد".

وأضاف أنه بحث هذا الموضوع مع الرئيس السويسري ألين بيرسيه، معتبرًا فرض قيود على رجال أعمال روس من قبل منتدى دافوس "أمرًا غريبًا".

 


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دميتري مدفيديف

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