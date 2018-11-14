رئيس السكة الحديد يشدد على متابعة معدلات تنفيذ مشروعات التطوير مع مديرى المناطق

كتبت سارة الباز

عقد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، صباح اليوم ، اجتماعا مع مدير المناطق المنتشرة على مستوى الجمهورية لمتابعة تقدم الأعمال بمشروعات التطوير، التي تقوم بها الهيئة خلال هذه المرحلة والتى تتضمن تطوير نظم الإشارات والمزلقانات وتجديدات وصيانة السكك وتطوير المحطات بالإضافة إلى مشروعات الوحدات المتحركة من جرارات وعربات.

وأوضح رئيس الهيئة خلال الاجتماع مع مديري المناطق، بإزالة أي معوقات تؤثر بالسلب على تقدم الاعمال فى تنفيذ المشروعات، وذلك بالتنسيق مع المحليات في نطاق كل منطقة، بالإضافة إلى تكثيف المرور والتفتيش المفاجئ على العاملين بالوظائف الحرجة من طوائف التشغيل للتأكد من اتباع إجراءات السلامة المرتبطة بسلامة وأمان مسير القطارات.

وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة مراجعة كافة السكك والتحاويل وإشارات ونظم الاتصالات وأجهزة خلوات السكك بالبلوكات والأبراج الكهربائية التأكد من قيام مسئولي التشغيل القيام بواجبهم الوظيفي والتوعية الشاملة للعاملين بالبلوكات والمزلقانات والمحطات وأقسام الحركة المختلفة والتأكد من مدى مطابقة أصول البنية الأساسية وذلك حرصا من الهيئة على امن وسلامة مسير القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.

كما وجه رئيس الهيئة ، مديري المناطق، بضرورة متابعة انتظام حركة مسير القطارات وسلامة مسيرها كلا داخل حدود منطقته والإشراف على جميع العاملين بالمنطقة من كافة قطاعات الهيئة ومتابعة قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الهيئة بالاصافة الى تقييم المستويات الإشرافية بالقطاعات داخل المنطقة، وفي حالة وجود أي تقصير بالأداء يتم استبعادهم من المنطقة فورا بعد العرض على النائب المختص.