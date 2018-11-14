ديزنى تمنع دخول أمريكى بعد رفعه لافتة مؤيدة لترامب داخل الملاهى

كتبت - سالى حسام

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن رجلا من مؤيدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تم منعه من دخول ملاهى ديزنى لاند بسبب لافتة تأييد للرئيس الأمريكى.

وبحسب المجلة فأن "ديون كينى"، كان جنديا سابقا فى الجيش الأمريكى، وذهب لزيارة ملاهى ديزنى لاند فى فلوريدا فى سبتمبر الماضى.

وبينما كان يستقل إحدى الألعاب رفع لافتة انتخابية لترامب كتب عليها "ترامب 2020" و "لنبقى أمريكا عظيمة" وهو الشعار الذى اختاره ترامب لحملته الانتخابية الجديدة.

وعلى الفور تم حظر الرجل من دخول ملاهى ديزنى، حيث قالت الشركة الترفيهية إن قواعد الملاهى تحظر تماما رفع أى أعلام أو لافتات لجمع حشود.

على نحو آخر قال كينى إنه لم يكن فى نيته كسر أى قوانين، ومع ذلك فإنه لن يعود لزيارة أى من ملاهى ديزنى بعد هذه الحادثة.

يأتى ذلك وسط توارد أخبار عن تعرض عدد من مؤيدى ترامب للتحيز ضدهم فى الوظائف والأماكن العامة، فقبل يومين نشر "بيزنس انسيدر" أن بالمر لاكى مؤسس شركة "أوكلوس" تعرض للطرد من منصبه على يد فيسبوك بسبب تأييده للرئيس الأمريكى، الأمر الذى يصر فيسبوك على نفيه.