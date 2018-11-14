خلال لقائه برئيس الجالية المصرية بفرنسا ..صبحي: شباب مصر فى الخارج ضمن أولويات وزارة الشباب

كتب رامى ناجى

التقى مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصالح فرهود رئيس الجالية المصري في فرنسا بحضور الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية.

تناول الاجتماع سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجالية المصرية بفرنسا وبحث تفعيل دور الشباب المصري في الخارج كسفراء يستطيعون نقل صورة مشرفة لمصر من خلال ما تتمتع به من موقع متميز

كما اشار السيد الوزير الي وضع أبناء وشباب مصر في الخارج ضمن أولويات البرامج والانشطة المختلفة التي تنفذها الوزارة لابناءها في الخارج

كما أن الوزارة دائما ما تسعى الى الاستفادة من خبراتهم وتنمية قدراتهم من خلال البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية