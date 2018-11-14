حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى "اليوم السابع"

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الصحة تعلن ضبط وإعدام 14 طن "حلوى المولد" فاسدة بمحافظات الجمهورية
حلوى المولد
مرصد الإفتاء يرصد مؤشرات التراجع الإعلامى للجماعات الإرهابية بسيناء
دار الافتاء المصرية
صور.. الزراعة تكافح الآفات بمحصول الفراولة فى محافظة القليوبية
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر الاتحاد العربى لعمال النفط والمناجم
محمد سعفان وزير القوى العاملة
الجريدة الرسمية تنشر قرار تفويض مديرو المديريات بالتوقيع على شهادة تأدية الخدمة العامة
غادة والى وزيرة التضامن
جهاز "الشروق" يعلن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لمنطقة "الرابية" بالمدينة
مدينة الشروق
صور ..تدريب 46 مرشحا معاقا بالدقهلية لتشغيلهم بوظائف مناسبة
جانب من إجراء المقابلات
غدا.. طقس غير مستقر وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة
حالة الطقس
محافظ الجيزة: تطوير شارع الأهرام ورفع 2500 طن مخلفات من امتداد اللبينى
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل
المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه
الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى
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