حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.





حلوى المولد





دار الافتاء المصرية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة

محمد سعفان وزير القوى العاملة





غادة والى وزيرة التضامن

مدينة الشروق



جانب من إجراء المقابلات

حالة الطقس

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

المهندسة مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى