حبس طالب بالشرقية لإبتزازه ربة منزل لدفع 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها عارية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة فاقوس برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبس طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، لقيامه بتهديد ربة منزل علي مواقع التواصل الاجتماعي، وابتزازها لدفع 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر صورها عارية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

البداية بورود بلاغ إلي مباحث التكنولوجيا والمعلومات، من "د ع ح" 29 سنة حاصلة عي ليسانس حقوق، ومقيمة مركز فاقوس، لتضررها من "ح ع ح ال" 19 سنة طالب بالصف الثالث الثانوي التجاري، مقيم مركز فاقوس بتهديدها بنشر صور لها عارية عبر تطبيق الواتس أب، وإبتزازها ماليا لدفع مبلغ 50 ألف جنيه مقابل عدم نشر تلك الصور علي مواقع التواصل الإجتماعي.

وتم تشكيل فريق بحث، برئاسة اللواء مدحت حسين، مدير مباحث الإدارة، وبإشراف اللواء عصام سلطان، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتبين من التحقيقات التي قام بها، ضباط الإدارة العامة للتكنولوجيا، بمعرفة العقيد محمد رمضان، رئيس فرع شرق الدلتا التكنولوجيا، ومعه المقدم الدكتور محمود مدين، ضابط مباحث الفرع، برئاسة العقيد عاصم الشريف، رئيس المباحث الجنائية للتكنولوجيا، والمعلومات، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فاقوس، برئاسة الرائد محمد فاضل، صحة البلاغ، وتم التوصل للمتهم وضبطه وبحوزته الهاتف المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 36712 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2018.