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جهاز "الشروق" يعلن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لمنطقة "الرابية" بالمدينة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:53 ص
جهاز "الشروق" يعلن اعتماد المخطط العام والتفصيلى لمنطقة "الرابية" بالمدينة مدينة الشروق
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم اعتماد المخطط العام والتفصيليى لمنطقة الرابية المُضافة لمدينة الشروق، كما تم الانتهاء من عمل المخطط التفصيليى لبعض البلوكات.
 
وقال المهندس شريف الشربينى: ورد للجهاز من السلطة المختصة، قيمة العلاوة المُستحقة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 636 لسنة 2018، ومنها منطقة الرابية، وهى كالتالى: حتى مساحة 3 أفدنة، 1540 جنيها للمتر المربع × إجمالى مساحة قطعة الأرض، ومن مساحة 3 أفدنة : 20 فداناً، 1410 جنيهات للمتر المربع × إجمالى مساحة قطعة الأرض، ومن مساحة 20 فداناً : 100 فدان، 1280 جنيها للمتر المربع × إجمالى مساحة قطعة الأرض، وأكثر من مساحة 100 فدان، 1155 جنيها للمتر المربع × إجمالى مساحة قطعة الأرض، مع زيادة نسبة التميز طبقاً للـ(الموقع – الواجهة – العمق).
 
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق: سيتم نشر الأسماء تباعاً خلال الفترة القادمة على الصفحة الرسمية الخاصة بجهاز المدينة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلى الأسماء التى سيتم نشرها، التوجه للإدارة العقارية بجهاز المدينة فى حينه لاستكمال الأوراق وباقى الإجراءات.
 
 

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مدينة الشروق

شريف الشربينى




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