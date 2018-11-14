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"جبهة إنقاذ تونس" تعلن بدء حملة دولية لتصنيف الإخوان فى قوائم الإرهاب

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:28 م
"جبهة إنقاذ تونس" تعلن بدء حملة دولية لتصنيف الإخوان فى قوائم الإرهاب منذر قفراش رئيس جبهة انقاذ تونس
كتب كامل كامل
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بدأت جبهة إنقاذ تونس حملة دولية للمطالبة بمحاكمة حركة النهضة "إخوان تونس" والتى يتزعمها راشد الغنوشى، والبدء أيضا فى جمع توقيعات للإزاحة الإخوان من الحكم فى تونس.

وقال منذر قفراش رئيس جبهة إنقاذ تونس لـ"اليوم السابع": بدأنا مؤخرا فى حملة وطنية و دولية للمطالبة بمحاكمة النهضة و تصنيفها إرهابية و قد تحركنا في تونس عبر جمع الامضاءات المساندة لحملتنا وسنقوم برفع قضية دولية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد حركة النهضة و قياداتها ورئيسها راشد الغنوشي".

ودعا "قفراش" جميع القوى الوطنية الدولية لمساندتهم حيث أن هذه الحركة تمثل خطرا على كل الدول وخاصة دول الخليج مثل السعودية و الإمارات" مشيرا إلى أن جماعة الإخوان  مؤخرا غرفة إعلامية بتمويل قطري في تونس لتشويه الدول العربية على خلفية حصارهم لقطر والإخوان المجرمين و تتولى هذه الغرفة تكوين صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض التحريض على دول الحصار و تشويهها أمام الرأي العام الدولي و يشرف عليها صحفيون و مدونون إخوان و قد انخرط قيادات النهضة و رئيسهم في هذه الحملة راشد الغنوشي وهو ما يمثل تعديا على الدولة التونسية و علاقات الأخوة بين الدولتين في سبيل إرضاء أسياده القطريين ".

وأشار رئيس جبهة تونس إلى أنهم بين الحين والآخر يصدرون بيانات تصريحات راشد الغنوشي و دعونا رئيس الجمهورية التونسية للتدخل و منع هذا الشخص من مهاجمة الرباعى العربى وخاصة السعودية التي كانت لها أفضال كبيرة على تونس و تجمعنا بها علاقات تعاون و أخوة و نحن في انتظار تحرك فعلي من الرئيس تجاه هؤلاء المجرمين في حق الشعب و الوطن قبل أن يطفح الكيل و يحدث ما لا يمكن توقعه فالشعب لن يرضى بتواجد حركة إرهابية في تونس".

 

 


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تونس

جبهة انقاذ تونس

منذر قفراش

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