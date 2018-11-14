جامعتا القاهرة وحلوان تختاران رئيسى اتحاد طلابهما غدا

تجرى جامعتا القاهرة وحلوان، غداً الخميس، انتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد الطلاب ومساعديهم على مستوى الجامعة، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من العملية الانتخابية التي جرت لاختيار أعضاء اللجان بالكليات وعددها 7 لجان، وذلك يوم الأحد الماضى.

وتمت التزكية في 5 كليات بجامعة القاهرة وكذلك ٧ كليات بجامعة حلوان وان تعيين الاتحاد في خمس كليات بجامعك القاهرة هي : العلوم والاقتصاد وعلوم

السياسية والتجارة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان لعدم اكتمال النصاب القانونى بها، فيما تمت الانتخابات بباقي الكليات.