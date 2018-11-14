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جامعتا القاهرة وحلوان تختاران رئيسا اتحاد طلابهما غدا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:00 ص
جامعتا القاهرة وحلوان تختاران رئيسا اتحاد طلابهما غدا جامعه القاهرة
وائل ربيعى
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تجرى جامعتا القاهرة وحلوان، غداً الخميس،  انتخابات أمناء اللجان العليا لاتحاد الطلاب ومساعديهم على مستوي الجامعة، وذلك بعد انتهاء الجولة الأولى من العملية الانتخابية التي جرت لاختيار أعضاء اللجان بالكليات وعددها 7 لجان، وذلك يوم الأحد الماضى.

 

وتمت التزكية في 5 كليات بجامعة القاهرة وكذلك ٧ كليات بجامعة حلوان وان تعيين الاتحاد في خمس كليات بجامعك القاهرة هي : العلوم والاقتصاد وعلوم

 السياسية والتجارة والعلاج الطبيعي وطب الأسنان  لعدم اكتمال النصاب القانونى بها، فيما تمت الانتخابات بباقي الكليات.

 

 

 
 
 

 


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جامعة القاهرة

جامعة حلوان

رئيس اتحاد طلاب




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