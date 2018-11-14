video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تقرر إنشاء مركز للعلاقات الدولية للتعاون فى مجالات البحث العلمى

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:49 م
جامعة سوهاج تقرر إنشاء مركز للعلاقات الدولية للتعاون فى مجالات البحث العلمى الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرار رقم 1575 بتاريخ 14 نوفمبر، بإنشاء مركز العلاقات الدولية وتكليف الدكتور محمود عبدالعاطى الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم مديرا له .

 وأوضح عزيز أن إنشاء هذا المركز يهدف إلى تطوير العلاقة بين الجامعة والشركاء الدوليين فى مجال البحث العلمى والتدريس، وتشجيع التعاون الدولى لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الزيارات المتبادلة، وإنشاء قواعد بيانات للمنح المتاحة عالمياً والبرامج الدولية والمشاريع المشتركة التى تدعم التعاون الدولى، إلى جانب عقد ورش عمل ومؤتمرات دولية بهدف التعاون المشترك بين باحثى الجامعة والشركاء من مختلف دول العالم، وكذلك نشر رؤية ورسالة الجامعة فى العالم بالشكل الذى يساهم فى جذب الطلاب الأجانب للدراسة فى الجامعة مع إنشاء برامج متفردة فى البحث والتدريس للهدف ذاته، وأضاف عزيز إن المركز يهدف إلى تطوير المعهد العالمى للبحث العلمى، بما يتماشى مع أحدث ما توصل له العلم، مما يحسن من وضع الجامعة فى المشاركة الفعالة فى التقدم العلمى والتكنولوجي، بالإضافة إلى الحصول على دعم مادى خارجى عن طريق المشاريع المشتركة مع الجامعات، وذلك للحصول على أحدث المعدات التكنولوجية المتقدمة والمعامل الحديثة.

وإستكمل الدكتور محمود عبدالعاطى أهداف إنشاء المركز التى تتضمن نشر وتشجيع برامج الإشراف المشترك للطلاب والباحثين من وإلى جامعة سوهاج، وخاصة فى مجالات التطوير البحثى والتكنولوجى، عقد الاتفاقيات الدولية والمحلية بين الجامعة ومثيلاتها، تطوير قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتماشى مع الاتجاه العالمى فى البحث العلمى، تقوية وتطوير الحوار بين الجامعة والمجتمع لتسهيل نقل المعرفة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الشأن، المساعدة فى تطبيق معايير الجودة والاعتماد طبقا للمعايير الدولية مع تطبيق متطلبات التصنيفات الدولية وزيادة الوعى بها لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعة، لتعزيز ترتيب الجامعة محليا وعالميا طبقا للتصنيفات الدولية المختلفة، مع وضع قواعد وسياسات التعاون الدولى فى العلوم والتكنولوجيا، وتطوير رؤية الجامعة فى البحث العلمى لكى تتماشى مع رؤية الجامعات العالمية الرائدة لتلبية متطلبات الصناعة الحديثة والتى تتغير باستمرار وبشكل متسارع جدا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة سوهاج يشرح لماذا تقدمت الجامعة فى تصنيف تايمز البريطانى

سوهاج

محافظة سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

اخبار جامعة سوهاج

مركز العلاقات الدولية

دراسات علمية




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة