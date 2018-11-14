جامعة سوهاج تقرر إنشاء مركز للعلاقات الدولية للتعاون فى مجالات البحث العلمى

سوهاج - محمود مقبول

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرار رقم 1575 بتاريخ 14 نوفمبر، بإنشاء مركز العلاقات الدولية وتكليف الدكتور محمود عبدالعاطى الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم مديرا له .

وأوضح عزيز أن إنشاء هذا المركز يهدف إلى تطوير العلاقة بين الجامعة والشركاء الدوليين فى مجال البحث العلمى والتدريس، وتشجيع التعاون الدولى لأعضاء هيئة التدريس عن طريق الزيارات المتبادلة، وإنشاء قواعد بيانات للمنح المتاحة عالمياً والبرامج الدولية والمشاريع المشتركة التى تدعم التعاون الدولى، إلى جانب عقد ورش عمل ومؤتمرات دولية بهدف التعاون المشترك بين باحثى الجامعة والشركاء من مختلف دول العالم، وكذلك نشر رؤية ورسالة الجامعة فى العالم بالشكل الذى يساهم فى جذب الطلاب الأجانب للدراسة فى الجامعة مع إنشاء برامج متفردة فى البحث والتدريس للهدف ذاته، وأضاف عزيز إن المركز يهدف إلى تطوير المعهد العالمى للبحث العلمى، بما يتماشى مع أحدث ما توصل له العلم، مما يحسن من وضع الجامعة فى المشاركة الفعالة فى التقدم العلمى والتكنولوجي، بالإضافة إلى الحصول على دعم مادى خارجى عن طريق المشاريع المشتركة مع الجامعات، وذلك للحصول على أحدث المعدات التكنولوجية المتقدمة والمعامل الحديثة.

وإستكمل الدكتور محمود عبدالعاطى أهداف إنشاء المركز التى تتضمن نشر وتشجيع برامج الإشراف المشترك للطلاب والباحثين من وإلى جامعة سوهاج، وخاصة فى مجالات التطوير البحثى والتكنولوجى، عقد الاتفاقيات الدولية والمحلية بين الجامعة ومثيلاتها، تطوير قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فيما يتماشى مع الاتجاه العالمى فى البحث العلمى، تقوية وتطوير الحوار بين الجامعة والمجتمع لتسهيل نقل المعرفة والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الشأن، المساعدة فى تطبيق معايير الجودة والاعتماد طبقا للمعايير الدولية مع تطبيق متطلبات التصنيفات الدولية وزيادة الوعى بها لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين فى الجامعة، لتعزيز ترتيب الجامعة محليا وعالميا طبقا للتصنيفات الدولية المختلفة، مع وضع قواعد وسياسات التعاون الدولى فى العلوم والتكنولوجيا، وتطوير رؤية الجامعة فى البحث العلمى لكى تتماشى مع رؤية الجامعات العالمية الرائدة لتلبية متطلبات الصناعة الحديثة والتى تتغير باستمرار وبشكل متسارع جدا.