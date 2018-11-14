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جامعة الأزهر تختتم مشاركتها بمبادرة "المضاد الحيوى عقار مش فشار"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:13 م
جامعة الأزهر تختتم مشاركتها بمبادرة "المضاد الحيوى عقار مش فشار" الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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اختتمت جامعة الأزهر مشاركتها بمبادرة: «المرأة والتوعية بمخاطر الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.. المضاد الحيوي عقار مش فيشار»، التى انطلقت برعاية من الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، حيث بدأ الحفل بعزف السلام الجمهورى وسط تفاعل كبير من طلاب الجامعة فى حضور وفد منظمة الصحة العالمية.
 
وركزت المبادرة على فرع البنات مستهدفة انتشار الطالبات بالكليات، اللائى ينتمين لمختلف القرى والنجوع والمدن بالمحافظات، لترسيخ الوعى الصحى بين الفتيات والأمهات فى أماكن تجمعاتهن؛ بما يُسهم فى ترشيد تناول المضادات الحيوية؛ حرصًا على صحة المصريين، وحفاظًا على حياتهم.
 
واستطاعت بنات الأزهر، على مدار ٧ أسابيع، قيادة قاطرة التوعية بمخاطر الإسراف فى تناول المضادات الحيوية، سواءً بين المرضى، أو بين مربي المزارع الحيوانية والداجنة أو الأطفال أو الصيادلة؛ لتحقق هذه الحملة نجاحًا كبيرًا، ميدانيًا: بتطوع خريجات الأزهر للمشاركة الفعَّالة فى نشر الوعى الصحى السليم، وإلكترونيًا: بحرص رواد «السوشيال ميديا» على دعم هذه المبادرة التى أطلقت لها صفحة بالفيس بوك. 
 
 
 

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