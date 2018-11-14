تحرير 2137 مخالفة مرورية وضبط 1594 هاربا من أحكام فى حملة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط 1594متهمًا هاربين من أحكام قضائية بالحبس وتحرير 2137 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم ضبط سيارة "تاكسى" أصفر فى إسود وبالكشف عنها تبين انها مبلغ بسرقتها فى المحضر جنح مركز كفر الدوار عن بلاغ "محمد س ع س" ومقيم سيدى بشر أول المنتزه الإسكندرية، كما تم رفع وإزالة 3481 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.