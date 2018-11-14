بورسعيد تستضيف بطولة البحر الأبيض المتوسط للشباب فى كرة اليد 17 فبراير

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد من اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعبده عبدالوهاب عضو مجلس الإدارة والمنسق العام للبطولة، وإيهاب العزب، مدير الاتحاد لبحث ترتيبات استضافة بطولة البحر المتوسط مواليد 2002، التى تقام فى بورسعيد خلال الفترة من ١٧ إلى 24 فبراير من العام المقبل، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات العمل لاستضافة البطولة.

ورحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد باستضافة المحافظة لذلك الحدث الرياضى الكبير مؤكدًا بانة وجه جميع الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة وسائل الدعم والتيسيرات من أجل نجاح البطولة التى تقام للمرة الأولى على أرض المحافظة.

وأضاف بأن بورسعيد جاهزة تمامًا لاستقبال كافة البطولات المحلية والدولية على أرضها لما تمتلك من بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى لاسيما المدينة الرياضية التى تعد فخر لمحافظة بورسعيد تواجد هذا الكيان بالمحافظة.

وأعلن "الغضان"، بأن البطولة تعد فرصة كبيرة لترويج بورسعيد سياحيًا على المستوى الدولى نظرًا لوجود وفود ١١ دولة من مختلف قارات العالم.

وتشهد بطولة البحر المتوسط هذه المرة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات فى تاريخ بطولات البحر المتوسط، حيث يشارك 11 دولة، هم: فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب واليونان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويشاركان بدعوة من اتحاد البحر المتوسط واللجنة المنظمة للبطولة، ومصر البلد المنظم.

محافظ بورسعيد، يستقبل وفد من اتحاد كرة اليد



محافظ بورسعيد، يستقبل وفد من اتحاد كرة اليد