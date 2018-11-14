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بدء التحقيق مع مهمين قتلوا فرد أمن لسرقة «سقالات» بموقع تحت الإنشاء بالساحل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:30 ص
بدء التحقيق مع مهمين قتلوا فرد أمن لسرقة «سقالات» بموقع تحت الإنشاء بالساحل المتهمون والمضبوطات
كتب عامر مصطفى
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تباشر نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة حاتم فاضل المحامى العام، التحقيق مع المتهمين بسرقة كمية القطع الحديدية بموقع تحت الإنشاء وقتل فرد أمن وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الساحل، بإطلاق أعيرة نارية، بموقع تابع لإحدى شركات المقاولات أسفل كوبرى محور روض الفرج، ومن خلال الفحص تبين قيام مجهولين  يستقلون  سيارة "ميكروباص" بسرقة بعض قطع السقالات الحديدية من داخل الموقع، وباعتراض إفراد الأمن طريقهم وإلقاء بعض الحجارة على السيارة، قام احد المتهمين بإطلاق عيار نارى من فأصيب احد إفراد الأمن ولاذوا بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط والمتهمين وهم "إبراهيم.أ.م" 28 سنة، و"عبدالرحمن" 21 سنة، و "أيمن.م.ح" 25 سنة، و"محمد.أ.ا" 37 سنة، و"محمد.ع.م" 28 سنة، و"عبداللطيف.إ.ع" 31 سنة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع متهم " الهارب" وإقر الأول باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع  المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة، وعقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" من الموقع فوجئوا بقيام المجنى عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم  فأطلق الرابع عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهما محدثًا إصابة المجنى عليه، والتى أودت بحياته.

 

 


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