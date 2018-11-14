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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:56 ص
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انطلاق فعاليات ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية بلبنان اليوم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:00 ص
انطلاق فعاليات ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية بلبنان اليوم وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب
 

ينظم اتحاد المصارف العربية اليوم الأربعاء، فعاليات ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية فى العاصمة اللبنانية، بيروت، بمشاركة حشد كبير من المصرفيين والمسؤولين والخبراء.

كان وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، قال إن حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بلغ نحو 15 مليار دولار، لافتًا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود بين الحكومة المصرية والصين فى سبتمبر 2018 بقيمة استثمارية تزيد عن 18 مليار دولار، حيث تعد الصين أكبر شريك تجارى للعالم العربى.

وأضاف وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة اللبنانية بيروت، أن حجم التبادل التجارى بين الصين والدول العربية بلغ نحو 200 مليار دولار فى عام 2017، وهو ما يعادل 5 أضعاف الرقم المتحقق فى 2014، مؤكدًا أن استثمارات "بكين" فى المنطقة العربية يبلغ 30 مليار دولار، ويأتى ذلك فى إطار التنامى الكبير فى العلاقات العربية الصينية فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية والمصرفية.

وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى، وعلى هامش الموتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد المؤتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.

 


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