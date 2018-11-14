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انتشال الجثة الثانية لضحايا لقمة العيش بالشرقية والنيابة تصرح بالدفن

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:22 م
انتشال الجثة الثانية لضحايا لقمة العيش بالشرقية والنيابة تصرح بالدفن جثة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكن ضباط قسم الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، اليوم، من إنتشال جثة كهربائي توفي غرقا مع صديق له من محافظة بني سويف، أثناء قيامهما بمباشرة العمل في خزان مياه بعزبة نوارة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وصرحت نيابة أبوكبير برئاسة أحمد حسان مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية بالدفن، وسرعة انتشال الجثة الثانية.

وتلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة أبوكبير، بغرق شخصين داخل بيارة مأخذ مياه محطة أبو كبير، بعزبة نوارة دائرة المركز.

وتوجهت قوة من المركز بمعرفة العميد يأسر أمان، مأمور المركز، والرائد رائد ربيع رئيس مباحث أبوكبير، والعقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الشمال، فيما انتقل اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، واللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، لموقع الحادث.

وتبين من الفحص أثناء قيام كل من "علاء محفوظ محمد محمد" 34 سنة سائق ومقيم سمسطا بني سويف، و"طه عبد العظيم محمد سالم" 43 سنة سائق ومقيم أهناسيا بني سويف، بالقيام بمهمام عملها بعمل شدادات خرسانية سقط داخل الخزان، وتبين أن الخزان علي عمق 20 متر تقريبا.

وتبين أنهما ضمن عمالة تابعة لمقاول خاص للعمل بمحطة مياه شرب بالناحية، ولفظ أنفاسهما الأخيرة غرقا داخل الخزان، وتم استخراج الجثتين من قبل الإنقاذ النهرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9197 إدارى مركز أبوكبير لسنة 2018.

 

 

 

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