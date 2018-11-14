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انتخاب نائب وزيرة التخطيط رئيسا لمجموعة شمال أفريقيا بمنظمة الإدارة العامة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:20 ص
انتخاب نائب وزيرة التخطيط رئيسا لمجموعة شمال أفريقيا بمنظمة الإدارة العامة
كتب مصطفى عبد التواب
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اعتمدت الجمعية العامة للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة بالاجماع انتخاب المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى، كرئيس لمجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة والتى تضم كلا من مصر والسودان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا، وذلك فى الانتخابات التى عقدت خلال فعاليات المؤتمر الـ39 للمنظمة الأفريقية للإدارة العامة.

ومن جانبها أكدت د هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى بيان اليوم  أن حصول مصر على هذا المنصب يأتى استكمالا للانجازات التى حققتها جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى خلال فعاليات المؤتمر التاسع والثلاثين للمنظمة الافريقية للإدارة العامة والتى شهدت حصول مصر على المركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة المنظمة للابتكار الإداري.

كما أشارت السعيد إلى أن مصر من خلال موقعها الجغرافى وعبر تاريخها الطويل تعتز دائماً وابداً بانتمائها الافريقي، وتنشغل بقضايا القارة وتسعى دائماً للتعاون والتنسيق مع اشقاءها فى الدول الافريقية خاصة فى المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم فى خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الافريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر فى ظل رئاستها للاتحاد الافريقى عام 2019 .

أعربت غادة لبيب عن سعادتها بتمثيلها لمصر كرئيس مجموعة شمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للإدارة العامة، مؤكدة أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلال تلك الجهود إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.

الجدير بالذكر أنه تم تجديد انتخاب  رولند مسيسكا، وزير شئون مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة العامة فى زامبيا كرئيس للمنظمة، وكذا تجديد انتخاب محمد بنعبد القادر، الوزير المغربى المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كنائب رئيس المنظمة، بالإضافة الى انتخاب جون ناكازاغو من اوغندا كرئيس مجموعة شرق أفريقيا، وفوستين كلوفيس نونديو، رئيس جهاز الخدمة العامة بالكاميرون كرئيس مجموعة وسط أفريقيا، وناويدى جورتسوى موسالاكاتني، مديرة إدارة التنمية الإدارية ببوتسوانا كرئيس مجموعة جنوب أفريقيا.

وكانت مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد فازت بالمركز الأول والدرع الذهبى لمشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات" الذى تشرف عليه وزارة التخطيط، وذلك فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة خلال فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين للمؤتمر العام للمنظمة، والتى عقدت فى مدينة جابرونى عاصمة بوتسوانا خلال الفترة من 5 – 9 نوفمبر 2018 تحت عنوان "الابتكار فى الإدارة العامة".

 

 


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