انتخاب رئيس اتحاد الغرف السياحية بعد قرار الوزيرة بتعيين 8 أعضاء بمجالس الإدارات

كتبت آمال رسلان

يترقب القطاع السياحى قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، باستكمال مجالس إدارات الغرف الخمس لاتحاد الغرف السياحية لتبدأ عملها رسميا، والبالغ عددهم 4 أعضاء بمجموع 20 عضوا على مستوى الاتحاد وفقًا للائحة.

وسيصدر القرار بتعيين 4 من أعضاء الجمعية العمومية فى مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس "شركات السياحة، والمنشآت السياحية، والفندقية، والسلع السياحية، والغوص، والأنشطة البحرية"، ليكتمل أعضاء المجلس إلى 12 عضوًا، بعد أن جرى انتخاب 8 أعضاء الأربعاء الماضى.

وأوضح أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة الشركات المنتخب لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جلسة إجراءات لانتخاب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وأمين الصندوق ورؤساء اللجان، عبرالاقتراع السرى، ولكن تلك الجلسة تتم بعد أن تحدد وزيرة السياحة الأعضاء المعينيين من كل غرفة من الغرف الخمس للاتحاد.