video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انتخاب رئيس اتحاد الغرف السياحية بعد قرار الوزيرة بتعيين 8 أعضاء بمجالس الإدارات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:00 ص
انتخاب رئيس اتحاد الغرف السياحية بعد قرار الوزيرة بتعيين 8 أعضاء بمجالس الإدارات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

يترقب القطاع السياحى قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، باستكمال مجالس إدارات الغرف الخمس لاتحاد الغرف السياحية لتبدأ عملها رسميا،  والبالغ عددهم  4 أعضاء  بمجموع 20 عضوا على مستوى الاتحاد وفقًا للائحة.

وسيصدر القرار بتعيين 4 من أعضاء الجمعية العمومية فى مجالس إدارات الغرف السياحية الخمس "شركات السياحة، والمنشآت السياحية، والفندقية، والسلع السياحية، والغوص، والأنشطة البحرية"، ليكتمل أعضاء المجلس إلى 12 عضوًا، بعد أن جرى انتخاب 8 أعضاء الأربعاء الماضى.

وأوضح أحمد إبراهيم عضو مجلس إدارة غرفة الشركات المنتخب لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم عقد جلسة إجراءات لانتخاب رئيس الاتحاد ونائب الرئيس وأمين الصندوق ورؤساء اللجان، عبرالاقتراع السرى، ولكن تلك الجلسة تتم بعد أن تحدد وزيرة السياحة الأعضاء المعينيين من كل غرفة من الغرف الخمس للاتحاد.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كتالوج رحلتك للأقصر وأسوان.. البالون الطائر جولة بانورامية أعلى المعابد الأثرية.. عروض "الصوت والضوء" فى الكرنك لكشف أسرار الفراعنة.. ألوان بيوت النوبة مفتاح للطاقة الإيجابية.. "السوق القديمة" توابل وعطور نادرة

أشرف شيحة: إقبال على القاهرة وشرم الشيخ من السياح العرب لقضاء "الكريسماس"

الخميس المقبل أولى رحلات عمرة المولد النبوى بعد توقف ثلاث سنوات

اتحاد الغرف السياحية

وزارة السياحة

رانيا المشاط




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

احذر.. واتس آب يحذف المحادثات والدردشة غير المحدثة على جوجل درايف

احذر.. واتس آب يحذف المحادثات والدردشة غير المحدثة على جوجل درايف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة