"اليوم السابع" تستعرض التوجيهات الرئاسية الـ10 للحكومة فى عدد الغد

تحت عنوان "10 توجيهات رئاسية للحكومة" تستعرض "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل لقاء السيسي ومصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق مهاب مميش، والمهندس طارق عامر، محاقظ البنك المركزى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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السيسي يلتقى مدبولى ومميش وعامر وهالة السعيد.. 10 توجيهات رئاسية للحكومة.. الانتهاء من تشكيل الصندوق السيادى.. سرعة إنجاز إنشاءات العلمين الجديدة.. مواصلة برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى.. خفض الدين العام والواردات وزيادة الصادرات.. تطوير قدرات وعائدات هيئة قناة السويس.. تذليل العقبات أمام المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية.. الانتهاء من المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية.. 100 مركب صيد مجهزة لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية.. تطوير هيئة قناة السويس لميناء العريش وتطهير المجرى الملاحى لنهر النيل.. تعزيز التعاون القائم مع البنوك المركزية الأفريقية

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