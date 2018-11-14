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"اليوم السابع" تستعرض التوجيهات الرئاسية الـ10 للحكومة فى عدد الغد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:20 م
"اليوم السابع" تستعرض التوجيهات الرئاسية الـ10 للحكومة فى عدد الغد عدد اليوم السابع
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تحت عنوان "10 توجيهات رئاسية للحكومة" تستعرض "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، الخميس، تفاصيل لقاء السيسي ومصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والفريق مهاب مميش، والمهندس طارق عامر، محاقظ البنك المركزى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

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السيسي

توجيهات السيسي

اجتماع السيسي بالحكومة

طفل البامبرز

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