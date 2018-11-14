الوطنية للصحافة: إعادة هيكلة وتأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات القومية

عقد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مؤتمرا صحفيا اليوم، الأربعاء، أعلن خلاله إعادة هيكلة وتأمين المواقع الإلكترونية التابعة للمؤسسات الصحفية القومية، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى للأمن القومى فى مصر، لتطوير محتواها التحريرى وتحقيق انتشارها على نطاق واسع، وتأمينها التام ضد أى محاولات الاختراق.

كما أعلن جبر أن الهيئة قررت المشاركة فى المشروع القومى لإنشاء موقع المحتوى الثقافى الرقمي، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى وزارتى الثقافة والآثار وهيئة الرقابة الإدارية، للحصول على محتوى رقمى نظير رسوم مالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارة الاتصالات للإسراع بتنفيذ هذا المشروع الكبير.

كما أعلن كرم جبر أن الهيئة الوطنية للصحافة تابعت فى اجتماعها اليوم 14 نوفمبر 2018 تغطية الصحافة القومية والمواقع الإلكترونية، للنشاط المكثف للدولة المصرية فى الشهور الأخيرة، وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمختلف دول العالم.

وقال جبر أن الهيئة تؤكد اشادتها بالجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس فى مختلف المجالات، والنتائج التى تحققت لزياراته، ولقاءاته مع زعماء الدول الكبرى فى الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا وأخيراً إيطاليا.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه على الصعيد الداخلي، أسفرت زيارات الرئيس عن تقديم صورة حقيقية للأوضاع فى مصر واستعراض المشروعات الكبرى وخطط الإصلاح الاقتصادى، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وما ترتب على ذلك من التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات والعقود مع كبريات الشركات العالمية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، واعتراف كل مؤسسات التمويل الكبرى فى العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح.

واستطرد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المنعقد الأن على الصعيد الأفريقى، أشادت الهيئة بمشاركة الرئيس فى أعمال القمة المصغرة للقادة الأفارقة أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، والاتصالات واللقاءات مع قادة أفريقيا، استعداداً لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى فى بداية العام القادم، والتطلع لأن تكون مصر بوابة المشروعات الاستثمارية الكبرى فى أفريقيا، وفتح أسواق جديدة تعود بالنفع على الجميع، وبداية حقبة جديدة لاستعادة مصر دورها وريادتها فى القارة الأفريقية.

وتابغ استعرضت الهيئة الجهود الرئاسية فى القضايا الإقليمية والدولية، وحرص مصر على استعادة الهدوء والاستقرار فى المنطقة وتكاتف الجهود للتصدى للإرهاب، واستعادة الدول لمؤسساتها الوطنية، وعلى رأسها الجيوش والبرلمانات والحكومات، وأن تتكاتف الجهود لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأن يتحمل المجتمع الدولى مسئوليته فى دعم التسوية السياسية وعودة الهدوء والاستقرار لدول وشعوب المنطقة.

وأردف نوهت الهيئة إلى أهمية تبنى وسائل الإعلام للقضايا الوطنية والمصالح العليا للبلاد، والاعتماد على الحقائق والمعلومات الصحيحة، والبعد عن المنصات الإعلامية المغرضة، المدعومة بالشائعات والأكاذيب، وخصت الصحافة القومية والمواقع الإلكترونية التابعة لها، بالانحياز للقواعد المهنية والموضوعية، باعتبارها ملك للشعب، ومدافعاً أصيلاً عن الدولة المصرية.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: اتخاذ إجراءات توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لإطلاق منصة إلكترونية واحدة لكل الإصدارات والمواقع الإلكترونية للصحف القومية، بهدف زيادة معدلات انتشارها فى الداخل والخارج، ودعم منظومة التطوير من خلال استخدام الأدوات التكنولوجية المتقدمة، فى إنشاء نظام اشتراكات للصحف إلكترونياً، ومتابعة الأخبار لحظة بلحظة.

واستطرد : تخصيص صالة كبرى لسائر الإصدارات القومية لأول مرة فى معرض الكتاب القادم، بمناسبة مرور 50 عاماً على فعالياته، واستثمار تلك المناسبة العالمية والدولية فى الترويج للثقافة المصرية العريقة الممتدة منذ فجر التاريخ، وإقامة الندوات والفعاليات التى يشارك فيها كبار الكتاب والصحفيين، وعرض مختلف الإصدارات والكتب والمحتوى التاريخى والثقافى للصحف القومية، الذى يعتبر شاهداً أميناً على مختلف المراحل التى مرت بها مصر.

وقال جبر أنه يجرى دراسة الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الصحفية فى الشهور القادمة، وبحث سبل تمويلها، لتحقيق أقصى درجات انتظام العمل والإنتاج، وتدبير احتياجات العاملين.

وأردف أن الهيئة قررات الموافقة على تسويات الديون التى قامت بها بعض المؤسسات الصحفية مع الجهات الدائنة، بعد الحصول على أفضل المزايا لسداد الدين، مع الأخذ فى الاعتبار الالتزام بالجداول الزمنية للسداد فى الأوقات المحددة، بالإضافة إلى مراجعة موقف الأصول غير المستغلة فى المؤسسات الصحفية القومية، والمقترحات المقدمة من المؤسسات لاستثمارها، والبدء فى تنفيذ بعض المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المؤسسات، وزيادة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وسداد الديون المستحقة.

كما قررت الهيئة استطلاع رأى المؤسسات الصحفية فى كيفية المساهمة فى منتدى الشباب الدولى للعام القادم، وتقديم المقترحات للجهات المعنية بتنظيم المنتدى لدراستها وبحث مدى إمكانية الاستفادة منها، تقديراً للجهود الرائعة للقائمين على المنتدى، والتى أسفرت عن تقديم صورة مشرفة للشباب المصري، ودوره الفعال فى التفاعل مع قضايا الشباب فى العالم، واعتبار مصر قائدة فى هذا المجال.

وأكدت الهيئة فى نهاية اجتماعها أنه وفقاً للمادة (3) من القانون 179 لسنة 2018 الخاص بالهيئة الوطنية للصحافة، استمرارها بتشكيلها الحالى فى مباشرة مهامها واختصاصاتها، إلى أن يصدر قرار بالتشكيل الجديد وفقاً لأحكام القانون.