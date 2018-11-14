الهيئة الإنجيلية تطلق مبادرة "من أجل عيون أطفالنا" بالشراكة مع وزارة التضامن

وائل ربيعى

انطلقت اليوم الأربعاء مبادرة (من أجل عيون أطفالنا) من مقر الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتسليط الضوء على قضية العيون كأحد مسببات العمى، وللوصول الى فئات الاطفال الاشد فقرا والمعرضين للخطر، ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر إننا نسعى إلى تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة الخاصة بالعيون من خدمات الفحص والاكتشاف لأمراض العيون وإجراء عمليات جراحية مع المتابعة لتلك الحالات، من خلال الشراكة مع صانعي القرارات لتقديم رعاية صحية أفضل لعيون أطفالنا.

شهد اللقاء، حضور عدد ممثلي الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، ووكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، وممثلين عن مديريات وإدارات التضامن الاجتماعى، ومدراء مستشفيات الرمد ومدير ادارة المرأة والامومة والطفولة بديوان عام المحافظة، ومسئولى لجان حماية الاطفال وممثلي عن القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية الشريكة.

يذكر أن الفكرة تأتى فى إطار خطة الدولة التى أعلنت عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الإعاقة ولتقديم كافة الخدمات والرعاية بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لتنفيذ مبادرة لفحص عيون 10000 من الاطفال الأكثر عرضة للخطر، والأطفال ذوي الإعاقة في المناطق المهمشة والأكثر احتياجا على مستوى محافظات "القاهرة، القليوبية، الجيزة، بنى سويف، الفيوم، المنيا، سوهاج".