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النفط يواصل خسائره بعد تراجع 7% مع تدهور التوقعات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:41 ص
النفط يواصل خسائره بعد تراجع 7% مع تدهور التوقعات النفط - صورة أرشيفية
رويترز
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واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم الأربعاء، بعدما انخفضت 7% فى الجلسة السابقة حيث أدت زيادة المعروض وشبح انحدار الطلب إلى عزوف المستثمرين.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 43 سنتا بما يعادل 0.8 % إلى 55.26 دولار للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة.

وتراجع خام القياس العالمى برنت فى العقود الآجلة 36 سنتا أو 0.6 % إلى 65.11 دولار للبرميل.

وفقد النفط الخام أكثر من ربع قيمته منذ مطلع أكتوبر فى أحد أكبر الانخفاضات منذ انهيار الأسعار فى 2014.

وتواجه أسواق النفط ضغوطا من جانبين: زيادة المعروض وزيادة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادى.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن من المتوقع أن يسجل الإنتاج الأمريكى من 7 أحواض رئيسية للنفط الصخرى مستوى قياسيا مرتفعا عند 7.94 مليون برميل يوميا فى ديسمبر. ويساهم ارتفاع الإنتاج الأمريكى فى زيادة المخزونات.

وتراقب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قفزة المعروض وتراجع الأسعار بقلق. وتصدر أوبك على نحو متزايد تصريحات متكررة بأنها ستبدأ كبح إنتاج الخام فى 2019 لموازنة العرض والطلب ودفع الأسعار للارتفاع.

 


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