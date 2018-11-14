المشدد 3 سنوات لسائق ومالك محل خطفوا تاجر وسرقوه تحت تهديد السلاح بالجيزة

كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقي وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني وعبد الحميد كامل، بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين، ومعاقبة ثالث بالحبس لمدة عام؛ لاتهامهم بانتحال صفة وسرقة مواطن بالإكراه بالجيزة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، قيام المتهمين "وائل.ع" 45 سنة سائق ميكروباص، و"محمد.ع" 41 سنة مالك محل، و"تامر.ح" 38 سنة سمكري، بالاعتداء علي المجني عليه الشيخ عبدالله تاجر، وسرقته بعد اقتياده بمنطقة نائية.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الثاني انتحل صفة ضابط شرطي، وخطف بمساعدة الاخرين المجنى عليه في سيارة المتهم الثالث بدعوى التحقيق معه فى أحد القضايا، واقتادوه لمنطقة نائية، وقام المتهم الأول بتكتيفه، وضربه الثاني بسلاح ابيض مطوه، وسرقوا منه مبالغ مالية كانت بحوزته، وفروا هاربين.