المستشار أحمد سعيد: قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية كافية ورادعة

رسالة بيروت – أحمد يعقوب





قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، إن القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كافية ورادعة وتتفق مع المعايير الدولية فى تلك المجالات، مؤكدا على أهمية دور الوحدة فى السيطرة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتحصلات جرائم أصلية.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، فى العاصمة اللبنانية، بيروت، أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل بشكل مستمر على تحديث الآليات الخاصة بإخطارات الجرائم المالية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع دول العالم، مؤكدا أن الوحدة تتمتع باستقلالية كاملة فى مباشرة عملها.

وبمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب يعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى، وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.