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المستشار أحمد سعيد: "التحكيم" أحد الوسائل الهامة لجذب وتشجيع الاستثمار

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:30 ص
المستشار أحمد سعيد: "التحكيم" أحد الوسائل الهامة لجذب وتشجيع الاستثمار المستشار أحمد سعيد خلال كلمته أمام ملتقى التحكيم فى بيروت
رسالة بيروت – أحمد يعقوب
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أحمد-يعقوب

قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الأربعاء، إن التحكيم التجارى يلعب دورا كبيرا فى تسوية المنازعات المصرفية المعقدة، عبر مراكز التحكيم المؤسسى، لافتا إلى أهمية تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين والخبراء، فى تسوية المنازعات وحل القضايا فى قطاع الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف خلال فعاليات ملتقى التحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية فى العاصمة اللبنانية، بيروت، والذى ينظمه اتحاد المصارف العربية، أن "التحكيم" من العوامل الرئيسية فى استقطاب الاستثمارات وبث الثقة فى نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رؤوس الأموال إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط الاستثمارى به، لافتا إلى أن التحكيم من الوسائل الهامة لجذب والتشجيع على الاستثمار حيث أنه قضاء متخصصا وسريعا لحل منازعات الاستثمار.

ويعقد اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفى العربى السنوى للعام 2018 بدورته 24 فى العاصمة اللبنانية بيروت يومى 15 و16 نوفمبر الجارى،بمشاركة أكثر من 700 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظى بنوك مركزية ووزراء تخطيط ومال واقتصاد عرب ، وعلى هامش المؤتمر سوف يكرم الاتحاد الدكتور عبد الرحمن عبد الله الحميدى، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى بمنحه جائزة "الرؤية القيادية لعام 2018" ويشهد الموتمر مشاركة وفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفى المصرى.


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