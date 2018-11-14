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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:13 م
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"المالية" تصدر منشور إعداد الموازنة للعام المالى (2019 / 2020)

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:35 م
"المالية" تصدر منشور إعداد الموازنة للعام المالى (2019 / 2020) محمد معيط وزير المالية
أ ش أ
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أصدرت وزارة المالية اليوم الأربعاء منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى (2019 / 2020).

وأوضح المنشور أن مشروع الموازنة يستهدف العمل على توفير وتحسين العديد من الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل والشباب والنقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات.

كما يستهدف استكمال المشروعات التنموية الكبرى مثل الاستصلاح الزراعى للمليون ونصف مليون فدان، ومشروع شبكة الطرق والمناطق اللوجستية والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويستهدف مشروع الموازنة أيضا رفع كفاءة برامج ومظلة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال سياسات استهداف أكثر فاعلية وتشمل الاستمرار فى تنفيذ ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، والتوسع فى برامج الدعم النقدى من خلال البرامج الضمانية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل برنامجى تكافل وكرامة وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وبرامج القضاء على الفيروسات وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعمليات الجراحية.

ويشمل مشروع الموازنة، البرامج المستحدثة مثل التأمين الصحى الشامل وتطوير المستشفيات القائمة والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحديث عدد من برامج الدعم القائمة وتشمل برامج التغذية المدرسية ودعم المرأة المعيلة واشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية والمترو.


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