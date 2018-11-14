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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:35 م
خالد صلاح
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الكويت تناشد مواطنيها بعدم الخروج إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:10 م
الكويت تناشد مواطنيها بعدم الخروج إلا للضرورة بسبب الأمطار الغزيرة أمطار غزيرة _ صورة أرشيفية
الكويت أ ش أ
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ناشدت لجنة الدفاع المدنى فى وزارة الداخلية الكويتية، المواطنين والوافدين، بعدم الخروج من منازلهم فى الوقت الراهن، إلا للضرورة، نظرا لعدم استقرار الطقس وهطول الأمطار بغزارة.

وتشهد الكويت حاليا أمطارا غزيرة، وسط انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، خاصة فى المناطق المكشوفة والصحراوية، فيما حذرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية، من أن الطقس ليلا سيكون غير مستقر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشيطة السرعة، تتراوح بين 20 و45 كيلومترا فى الساعة، مع فرصة لأمطار متفرقة، تكون رعدية أحيانا.

وكان مجلس الوزراء الكويتى قد أعلن الليلة الماضية، تعطيل العمل بجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، وكذلك تعطيل الدراسة بجميع الكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم، كإجراء احترازي، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، فى ظل تحذيرات الأرصاد الجوية الكويتية من موجة جديدة للطقس السيىء، اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام.

كما أعلن اتحاد مصارف الكويت تعطيل أعمال البنوك اليوم، كما أعلنت بورصة الكويت وقف جلساتها اليوم بسبب تقلبات الطقس.

 


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