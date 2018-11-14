القومى للمرأة يشارك بمؤتمر دولى بعنوان "دور المشاركة السياسية للمرأة بالبحرين"

كتب محمود راغب

برئاسة وحضور صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة ملك البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ، تشارك الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المؤتمر الدولى "دور المشاركة السياسية للمرأة فى تحقيق العدالة التنموية ..تجارب عملية وتطلعات مستقبلية" ، والذى يعقد خلال الفترة من 14-15 نوفمبر بالمملكة ، حيث تشارك الدكتورة مايا مرسى فى جلسة بعنوان " المراة فى مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية ".

يهدف المؤتمر الدولى إلى مناقشة طبيعة التحديات التى لا تزال تقف أمام المرأة فى مجال العمل السياسى ومواقع صنع القرار ، وسبل استدامة مشاركة المراة ودعم القيادات النسائية فى سلطات الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ، والقاء الضوء والاحتفاء بجهود ومساهمات اهم السياسيات وصانعات القرار المؤثرين على المستوى العالمى ، ودورهن فى بناء بيئة سياسية امنه وملائمة تحافظ على ثبات مشاركة المراة فى الحياه العامه.

جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى يأتى بحضور هالة الانصارى الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ، ونخبة من الشخصيات العربية والدولية المعنية بموضوع المؤتمر .