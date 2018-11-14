video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القومى للمرأة يشارك بمؤتمر دولى بعنوان "دور المشاركة السياسية للمرأة بالبحرين"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:18 ص
القومى للمرأة يشارك بمؤتمر دولى بعنوان "دور المشاركة السياسية للمرأة بالبحرين" الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
برئاسة وحضور صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة قرينة ملك البحرين ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ، تشارك الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى فعاليات المؤتمر الدولى "دور المشاركة السياسية للمرأة فى تحقيق العدالة التنموية ..تجارب عملية وتطلعات مستقبلية" ، والذى يعقد خلال الفترة من 14-15 نوفمبر  بالمملكة ، حيث تشارك الدكتورة مايا مرسى فى جلسة بعنوان " المراة فى مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية ".
 
يهدف المؤتمر الدولى إلى مناقشة طبيعة التحديات التى لا تزال تقف أمام المرأة فى مجال العمل السياسى ومواقع صنع القرار ، وسبل استدامة مشاركة المراة ودعم القيادات النسائية فى سلطات الدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ، والقاء الضوء والاحتفاء بجهود ومساهمات اهم السياسيات وصانعات القرار المؤثرين على المستوى العالمى ، ودورهن فى بناء بيئة سياسية امنه وملائمة تحافظ على ثبات مشاركة المراة فى الحياه العامه.
 
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولى يأتى بحضور  هالة الانصارى الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين ، ونخبة من الشخصيات العربية والدولية المعنية بموضوع المؤتمر .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مايا مرسى: 3% من الحاصلات على جوائز نوبل سيدات ونوثق قصص 3000 عالمة مصرية.. صور

مايا مرسى تشيد ببرامج وزارة التضامن فى دعم المرأه المصرية بمنتدى الشباب

مايا مرسى تطالب بدعم تمثيل المرأه فى مجلس النواب القادم

مايا مرسي : القومي للمرأه يدرس سبل استفادة مصر من رئاسة الاتحاد الافريقي

صور.. مايا مرسى: مصر تمتلك إرادة سياسية لتنفيذ أجندة المراة باستراتيجية 2030

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

البحرين




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة