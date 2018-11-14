القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بالقليوبية

ألقت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية القبض على 4 هاربين من أحكام بالسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من ضباط تنفيذ الأحكام بالمديرية، بالقيام بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "هاني. س" 33 سنة، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 9291 لسنة 2016م جنايات قسم الخصوص سرقة، كلى رقم 6344 لسنة 2016م، بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط المدعو "عمر ف ا " 27 سنةسائق، دائرة مركز شبين القناطر، المحكوم عليه هارب فى القضية رقم 11700 لسنة 2014م جنايات مركز شبين القناطر "مخدرات ومقاومة وسلاح وذخائر " كلى رقم 4347 لسنة 2015م بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

والمدعو "محمود م" 36سنة فنى صيانة ومقيم دائرة مركز القناطر الخيرية المحكوم عليه فى القضية رقم 16813 لسنة 2018م جنايات مركز قليوب – مخدرات، كلى رقم 1985 لسنة 2018م، الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية، والمدعو "محمد ع ع " 33 سنةعاطل منطى دائرة مركز قليوب، المحكوم عليه فى القضية رقم 153 لسنة 2018م جنايات مركز قليوب – سلاح، كلى رقم 156 لسنة 2018م، الحكم بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ومن جانب آخر، قررت نيابة مركز شرطة طوخ برئاسة المستشار أحمد الميهى، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه باستدراج طفلة عمرها 4 سنوات، أثناء خروجها من الحضانة بإحدى قرى مركز طوخ وهتك عرضها وسط إحدى حدائق البرتقال، كما قررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعى

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من "م" والد الطفلة تدعى "هـ" 4 سنوات، بقيام المدعو "م" 55 عامًا، موظف باستدراجها نجلته الطفلة إلى إحدى حدائق البرتقال، وتجريدها من ملابسها وهتك عرضها.

وتوصلت التحريات، إلى أنه أثناء قدوم المجنى عليها من الحضانة شاهدها المتهم ويسكن جار أسرتها فى المنزل واستدرجها بحجة إعطائها برتقال من حديقة ملكه وعندما ذهبت معه وجردها من ملابسها وملامسة أجزاء حساسة، وهتك عرضهاوبعدها قام بالسماح لها بالعودة للمنزل.

وعندما روت الطفلة لوالديها ما حدث توجهوا بها إلى المستشفى ثم إلى مركز شرطة طوخ لتحرير المحضر اللازم، وتم ضبط المتهم واحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.