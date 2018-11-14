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القبض على شخص بسوهاج يجمع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:42 ص
القبض على شخص بسوهاج يجمع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون المتهم
كتب :إبراهيم أحمد _ دينا الحسينى
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون.

 

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "عبدالمنعم.أ.ح" 25 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا - بسوهاج، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحسابات أشخاص مختلفين بالمخالفة للقانون.

 

وتبين أنه يقوم بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بنكية بالعملة الأجنبية، أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء أو من البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه،وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى بلغت مايعادل ثمانية ملايين جنيه،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 


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تجميع مدخرات المصريين بالخارج

حوادث اليوم




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