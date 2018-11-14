السيطر على مشاجرة بين عائلتين بأبو حمص وإصابة طالب لسقوطه من قطار بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بمركز أبو حمص، دون حدوث إصابات.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارًا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بعزبة نصر الله قرية دسونس بين كل من طرف أول : "ع ال" 46 سنة موظف و" ن ال" 46 سنة تاجر، وطرف ثانى: "ه ع ال" 29 سنة فلاح و" م ف ال" 41 سنة عامل.

وجميعهم مقيمين بذات الناحيه لخلافات بسبب الجيرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب دون حدوث ثمة إصابات .

انتقلت على الفور القيادات الأمنيه وضباط مباحث المركز والقوات، وتم الفصل بين الطرفين وإتفق الطرفان على عقد جلسه عرفيه لحل وإنهاء الخلاف بالطرق الوديه بالإستعانه بكبار العائلات بالمنطقه .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامه .

وأصيب طالب بسحجات بالوجه إثر سقوطه من أحد قطارات خط المناشى بمركز كوم حمادة بالبحيرة.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حماده من المستشفى العام بوصول "محمد ع ع" 14 سنة طالب، ومقيم قرية واقد دائرة المركز مصاب بسحجات بالوجه إدعاء سقوط من قطار .

بسؤاله قرر أنه أثناء استقلاله أحد القطارات القادمه من خط المناشى وحال وقوفه على باب إحدى العربات بها اختل توازنه وسقط أرضًا وحدثت إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.