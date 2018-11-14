"الرى" تواصل حملاتها لتدريب اﻷئمة والدعاة ورجال الكنيسة بالتوعية المائية

كتبت أسماء نصار

فى ضوء توجيهات القيادة السياسية باستمرار تواصل حملات التوعية المائية على مستوى الجمهورية وللعام الثانى على التوالى، انطلقت صباح اليوم فعاليات قافلة التوعية التى تنظمها اﻹدارة المركزية للتوعية واﻹرشاد المائي في نطاق محافظات الوجه البحرى والتي تستمر على مدار يومين فى الاسماعيلية وبورسعيد ضمن المحافظات الساحلية وذلك لتدريب اﻷئمة والدعاة باﻷزهر الشريف و اﻷوقاف والكنيسة المصرية والمجلس القومي للمرأة على آليات الحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الهدر والتلوث، والقيام بواجبهم فى أداء رسالة التوعية وتبليغ كلمة الحق لكافة فئات المجتمع والحفاظ على المياه من منظور أخلاقى.

وتم اليوم تنظيم ندوة توعية لـ 100 من اﻷئمة والدعاة بمديرية أوقاف اﻹسماعيلية بحضور المهندس السيد الجوهرى مدير عام رى اﻹسماعيلية ومديرى ادارات الإعلام المائى، والشيخ مجدى بدران وكيل وزارة اﻷوقاف باﻹسماعيلية والشيخ عبد المنعم عبد العال مدير عام الدعوة والشيخ محمد حسين مدير عام المساجد باﻹسماعيلية.

و تناولت الندوة التعريف بأهمية قطرة الماء والتحديات التي تواجه الموارد المائية فى مصر واستراتيجية اﻷربع تاءات التى تنفذها الوزارة على المستويين الداخلى والخارجى وحثهم على توعية جموع المواطنين بضرورة ترشيد اﻹستخدام والحفاظ على نهر النيل وفرعيه وكافة المجارى المائية في جميع أنحاء الجمهورية من التلوث والتعديات والتأكيد على ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب واﻹستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد للدولة اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى فضلا عن تدنى نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين فى التعامل مع مواردنا المائية .

كما تم خلال الندوة إبراز دور العلماء والخطباء والوعاظ في نشر قيم الحفاظ على نعمة الماء والتأكيد على السلوكيات اﻹيجابية الواجب اثباتها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية وتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.