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الرى تعلن استكمال منظومة التأمين الفنى للسد العالى وخزان أسوان

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:45 ص
الرى تعلن استكمال منظومة التأمين الفنى للسد العالى وخزان أسوان الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت ــ أسماء نصار
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تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً موجزا بشأن انجازات الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان خلال الأشهر الأربعة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر، والتى تؤكد جهود الدولة فى مجال حماية السد العالى والحفاظ على سلامته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة والاهتمام الكبير برمز الصداقة بين مصر وروسيا، فضلا عن إعطاء المزيد من الاهتمام بمتحف النيل الذى يعد ذاكرة وتحفة فنية تحمل تاريخ نهر النيل بين جنباتها.

أكد المهندس حسين جلال رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان، أن الإنجازات شملت تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالى 30 مليون جنيه وتتضمن استكمال منظومة التأمين الفنى للسد العالى وخزان أسوان، ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالى، وتدعيم وتهذيب المنطقة الصخرية أعلى ممرات التفتيش بالكتف الغربى للسد العالى، وتوسيع خور وقناة مفيض توشكى وتدعيم وتعلية الجسر الترابى بفم قناة مفيض توشكى.

وأضاف جلال أن الهيئة حاليا تقوم بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان ومعالجة الإطماء بالبحيرة، وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى.

شملت الانجازات أيضا أعمال الصيانات اللازمة بتكلفة حوالى 1.6 مليون جنيه لزوم صيانة وسائل الري والصرف وترميم المبانى والمنشآت والمرافق والشبكات والآلات ومعدات الطوارئ وصيانة وسائل النقل الخاصة بالعاملين، وصيانة كاميرات مراقبة السد العالي والكشف عن المفرقعات والحاسبات الإلكترونية والصيانة الخاصة بمتحف النيل بأسوان.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس الهيئة بأن متحف النيل بأسوان شهد خلال الأربعة أشهر الماضية تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التى شملت رصد ظاهرة اطول خسوف للقمر هذا القرن، واستقبل المتحف أيضا وفدا من متدربى الدورة التدريبيه الحادية والعشرين فى مجال هيدروليكا أحواض الأنهار من دول ( جنوب السودان وتنزانيا وروندا والكونغو وكينيا ) ومجموعة كبيرة من الطلبة الأمريكيين من أصول مصرية وعربية وجنسيات مختلفة خلال الفترة الماضية .

 


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