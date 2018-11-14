video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى تبحث مع غرفة المنشأت الفندقية آلية للاستعداد لموسم السياحة النهرية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:00 ص
الرى تبحث مع غرفة المنشأت الفندقية آلية للاستعداد لموسم السياحة النهرية نهر النيل
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى والمشرف على مكتب الوزير، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه بحث مع " شرطة المسطحات المائية - غرفه المنشأت الفندقية" آلية للإستعداد لموسم السياحة النهرية بالتنسيق بين الرى وشرطة المسطحات، لعدم حدوث أزمات.

 

وطالبت وزارة الرى مالكى الوحدات السياحية باتباع تعليمات هيئة النقل النهرى - الجهة المسئولة عن تطوير المسار الملاحى والحركة الملاحية بنهر النيل بشأن الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى وبالسرعات المقررة تجنبا لحدوث أى شحوط للوحدات السياحية وحفاظا على أمن وسلامة السياح وعدم الإضرار بهذا المرفق الحيوى للدولة.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إصدر نشرك ملاحية محدد فيها مناسيب المياه فى نهر النيل لمدة ثلاثة أشهر.

 

وكانت وزارة الرى قد تلقت أول أمس بلاغ عن شحوط عدد من الوحدات السياحية بنهر النيل ببعض المواقع بمحافظات المنيا والاقصر نتيجة عدم الالتزام بالسير فى المجرى الملاحى المخصص لتلك الوحدات حيث تم التعاون مع هيئة النقل النهرى بسحب وتعويم تلك الوحدات السياحية فى المجرى الملاحى بأمان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مرشد سياحى: شحوط المراكب لم يؤثر على الحركة السياحية بالأقصر

صور.. انتهاء أزمة "شحوط المراكب" بالأقصر.. عبور أكثر من 75 مركبا وفندقا عائما خلال 72 ساعة.. محافظ أسوان: لجنة إقليمية لإدارة بحيرة ناصر ونهر النيل لإعداد خطط تأمين المجرى الملاحى النهرى

وزارة الرى

المسطحات المائية

المنشات الفندقية

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

احذر.. واتس آب يحذف المحادثات والدردشة غير المحدثة على جوجل درايف

احذر.. واتس آب يحذف المحادثات والدردشة غير المحدثة على جوجل درايف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة