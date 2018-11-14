الرئيس اليمني: بشائر النصر قادمة ونثق بقدرة وانتفاضة الشعب بكل المحافظات

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قال الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، إن بشائر النصر قادمة لكل اليمن "لينعم وطننا وشعبنا بالأمن والسلام والاستقرار المنشود" مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس اليمنى بمحافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائلي، اطلع، من خلاله، على الجهود التى تبذلها قيادة المحافظة والوحدات العسكرية؛ لتحرير المحافظة من سيطرة الميليشيات الحوثية الانقلابية الموالية لإيران.

وأشاد الرئيس اليمني، بالانتصارات التى يسطرها أبطال الجيش الوطنى والمقاومة فى معارك التحرير واستعادة الدولة، وإنهاء الحالة الانقلابية، وتخليص الوطن والمواطن من المعاناة التى تسببت بها ميليشيات الانقلاب.

وأكد قدرة وانتفاضة الشعب اليمنى فى كل المحافظات ومنها محافظة إب على تحقيق النصر على المليشيات الحوثية التى تعيش الآن أسوأ لحظاتها نتيجة للخسائر والهزائم الكبيرة التى تعرضت لها، بسبب صمود واستبسال أبناء الشعب اليمنى وبدعم وإسناد من الأشقاء فى دول التحالف العربى لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جهته، أعرب محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب سيف الوائلي، عن شكره وتقديره للرئيس اليمنى على متابعته الدائمة لأوضاع المحافظة واهتمامه الكبير بتحريرها وتلمس احتياجاتها، مطلعاً رئيس الجمهورية على التطورات التى تشهدها الجبهات العسكرية التى حققت تقدماً كبيراً فى مختلف الجبهات.