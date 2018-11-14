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الرئيس الفرنسى يزور برلين ويلتقى المستشارة الألمانية الأحد المقبل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:06 م
الرئيس الفرنسى يزور برلين ويلتقى المستشارة الألمانية الأحد المقبل ماكرون
أ ش أ
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أعلن في برلين اليوم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور ألمانيا الأحد المقبل، حيث تستقبله المستشارة أنجيلا ميركل، بمقر المستشارية.

وذكرت الحكومة الألمانية في بيان اليوم الأربعاء أن الزيارة تأتي لاستكمال إحياء ذكرى مرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى، التي احتفل بها زعماء العالم في فرنسا، بحضور المستشارة الألمانية ميركل.

يذكر أن المستشارة الألمانية قد دعمت، أمس الثلاثاء، في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اقتراح ماكرون إنشاء "جيش أوروبي حقيقي"، لحماية القارة الأوروبية.

 


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