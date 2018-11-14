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الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:12 م
الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل الرئيس السودانى عمر البشير
(أ ش أ)
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أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات مع البرازيل على أسس هادفة وعملية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة .

 وقال البشير -خلال لقائه اليوم الأربعاء  بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بسفير البرازيل لدى السودان جوزى ماورو دافونسيكا، بمناسبة انتهاء فترة عمله- إن البلدين يمكن أن يحققا تعاونا مثمرا مبنيا على الموارد  التى تتمتع بها البلدان.

من جانبه، قال السفير البرازيلي، فى تصريح، إن البرازيل والسودان يمكن أن يطورا التعاون المشترك بينهما فى المجالات الصناعية والتكنولوجية والزراعية خاصة وأن السودان بلد زراعى كبير .

وأضاف السفير أنه  لمس اهتماما واضحا من الرئيس البشير  لتطوير العلاقات مع البرازيل، موجها الشكر للسودان شعبا وحكومة على التعاون الذى وجده طيلة الفترة التى قضاها فيه .

 


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