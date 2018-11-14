الدكتورة رانيا المشاط: السياحة مورد هام لتنمية الدخل القومى وتوفير الوظائف

كتبت آمال رسلان

حرصت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن تجرى عددا من اللقاءات المكثفة مع وسائل الإعلام الأجنبية على هامش مشاركتها فى بورصة لندن الدولية للسياحة WTM، التى عُقدت خلال الأسبوع الماضى، والتى صبت جميعها فى استعراض أهم المستجدات فى قطاع السياحة فى مصر، لا سيما فى ظل المؤشرات الإيجابية والتحسن الملحوظ فى حركة السياحة الوافدة لمصر.

كما حرصت الوزيرة خلال هذه اللقاءات على عرض رؤية الوزارة نحو تطوير صناعة السياحة المصرية، وتحديث آلياتها بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية لجعل القطاع أكثر تنافسية بما يتماشى مع تحقيق التنمية المستدامة، وكانت أبرز الشبكات ووكالات الأنباء العالمية التى ألتقت بها الدكتورة رانيا المشاط، CNN، و BBC، وCBS، و بلومبرج الإخبارية، و Euro news، وEuro sport، و France 24 ، ووكالة أنباء Reutersالدولية، ووكالة أسوشيتدبرس العالمية، وقناة ITV البريطانية، وقناة TTG.





وأكدت الوزيرة خلال اللقاءات أهمية السياحة فى اقتصاديات الدول حيث إنها موردا هاما لتنمية الدخل القومى وتوفير فرص العمل، واستعرضت الأساليب والآليات التسويقية الحديثة التى سيتم الاستعانة بها للترويج للسياحة.

وعن الحملة الترويجية الجديدة لمصر، تحدثت الوزيرة عن المفهوم الذى تتبناه الحملة People To People (P2P) الذى يهدف إلى تعزيز التواصل الإنساني، مشيرة الى الإمكانات الهائلة لمصر وما تتمتع به من تنوع وغنى فى منتجاتها وأماكنها السياحية التى تستطيع أن تجذب جميع الشرائح وترضى كافة الأذواق.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن المتحف المصرى الكبير، مشيرة إلى افتتاحه فى 2020 والذى سيكون هدية مصر للعالم، وسيكون أحد أهم محاور الحملة الترويجية للسياحة المصرية.





وقال بيان لوزارة السياحة أن مقدم البرامج الكبير ريتشارد كويست استضاف الدكتورة رانيا المشاط من الجناح المصرى فى لقاء على قناة سى إن إن الإخبارية، فى البرنامج الذى قدمه كويست بمناسبة بورصة لندن الدولية للسياحة WTM .

كما عقدت وزيرة السياحة لقاء على الهواء مباشرة من الجناح المصرى مع قناة بى بى سى الإخبارية العالمية، حيث استضاف المذيع الانجليزى الشهير أرون هيسلهيرست الوزيرة فى BBC Business Report ، واستضاف مقدم البرامج السياحية الشهير بيتر جرينبرج الوزيرة فى لقاء إذاعى على شبكة CBS الإخبارية.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط على اصطحاب ممثلى هذه الوسائل الإعلامية فى جولات داخل الجناح المصرى المشارك بالبورصة، مستعرضة لهم الوسائل التكنولوجية والتقنيات الرقمية الحديثة التى تم الاستعانة بها فى تصميم الجناح هذا العام.