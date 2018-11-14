الداخلية الكويتية: إغلاق كلى وجزئى لبعض الطرق بسبب الأمطار الغزيرة

أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق بعض الطرق كليًا وجزئيًا بسبب الأمطار الغزيرة وغير المتوقفة، التي تشهدها الكويت منذ صباح اليوم وحتى الآن، وتجمعات المياه الناجمة عنها.

وناشدت الداخلية الكويتية - في بيان صحفي - مجددًا المواطنين والوافدين، عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، نظرًا للأمطار الغزيرة التي تشهدها الكويت حاليًا.

يشار إلى أن مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، مساء اليوم الأربعاء، توقف حركة الملاحة البحرية في موانىء الشويخ، والدوحة، والشعيبة مؤقتا، بسبب سوء الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري، نتيجة كثافة هطول الأمطار.

وكان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، قد توقع أن تشهد الكويت بحلول الساعات الأولى من مساء اليوم الأربعاء، اشتداد غزارة الأمطار المتفرقة الحالية، لافتا إلى أن الكويت تشهد حاليا عدم استقرار في الطقس، وهطول أمطار متفرقة، ستكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق بحلول المساء؛ وذلك حتى صباح الجمعة المقبلة، على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.