الداخلية العراقية: اعتقال 3 عناصر بتنظيم "داعش" فى الحويجة

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابية وضبط بحوزتهم أسلحة ومعدات ومبلغ مالي بعملية أمنية في الحويجة.

وأوضحت الوزارة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة واستنادًا إلى معلومات استخبارية ونتيجة تعاون المواطنين ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان، أن القوة ضبطت بحوزتهم رشاشة BKC وثلاثة مسدسات، وسلاح BKC، إضافة إلى مبلغ من المال وأجهزة هواتف محمولة في حي الشعب بقضاء الحويجة، مؤكدة إحالة المتهمين للقضاء لاستكمال التحقيق معهم.

وكانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق، تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم "داعش" بالكامل.