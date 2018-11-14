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الخشت يفتتح عدداً من التجديدات بمستشفى قصر العينى الفرنساوى ..اليوم

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:00 ص
الخشت يفتتح عدداً من التجديدات بمستشفى قصر العينى الفرنساوى ..اليوم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فى العاشرة صباح اليوم الأربعاء 14 نوفمبر الجاري، بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد " الفرنساوي"، عدداً من التوسعات والتجديدات بالمستشفي.

 

و تشمل التوسعات افتتاح مركز علاج السكر ومضاعفاته، ووحدات طب الفم والأسنان، وعلاج الآلام، وفحوصات القلب والأوعية الدموية، وتجهيز العلاج الكيماوى للأورام، إلى جانب افتتاح دور كامل مخصص للسياحة العلاجية، ومركز طب نقل الدم ومشتقاته، وتجديدات غرفة العمليات، والرعايات.

 

ويشهد الإفتتاحات الجديدة الدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد " الفرنساوى "، وأساتذة كلية الطب فى التخصصات المعنية.


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الخشت

جامعة القاهرة

قصر العينى الفرنساوى




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