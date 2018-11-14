الخارجية الصينية: بكين لا تمثل تهديدا لأوروبا

بكين (أ ش أ)

أكدت الصين أنها لا تمثل أى تهديد مطلقا على أوروبا، وذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج خلال المؤتمر الصحفى اليومى، ردا على سؤال حول اقتراح فكرة إنشاء جيش أوروبى موحد لمواجهة تهديدات محتملة من "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين".

وقالت يينج" إن دول أوروبا تتمتع بالسيادة والاستقلالية، ولها الحق فى اتخاذ القرارت التى تخدم مصالحها، مؤكدة أن الصين لم تكن أبدا ولا تمثل تهديدا لأوروبا.. مشيرة إلى أن العمال الصينيين قدموا إسهامات كبيرة إبان الحرب العالمية الأولى، والتى ساعدت بشكل أساسى على تشكيل أوروبا، وأكد قادة ومسؤولون أوروبيون وآخرهم وزير الخارجية الألمانى عزمهم على تعزيز العلاقات والتعاون مع الصين".

وحول التقارير التى تحدثت عن وجود قواعد صواريخ كورية شمالية سرية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية" أنه لم يتم التحقق من صحة هذه التقارير، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تقدما فى قضية شبه الجزيرة الكورية لاسيما بعد القمة الأمريكية الكورية، معربة عن أملها فى التعامل مع مخاوف الجانبين (الولايات المتحدة وكوريا الشمالية) عبر الحوار والعمل على الحفاظ على الزخم والتقدم الأخير فى القضية.