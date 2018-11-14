video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الصينية: بكين لا تمثل تهديدا لأوروبا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:18 ص
الخارجية الصينية: بكين لا تمثل تهديدا لأوروبا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج
بكين (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت الصين أنها لا تمثل أى تهديد مطلقا على أوروبا، وذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج خلال المؤتمر الصحفى اليومى، ردا على سؤال حول اقتراح فكرة إنشاء جيش أوروبى موحد لمواجهة تهديدات محتملة من "الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين".

وقالت يينج" إن دول أوروبا تتمتع بالسيادة والاستقلالية، ولها الحق فى اتخاذ القرارت التى تخدم مصالحها، مؤكدة أن الصين لم تكن أبدا ولا تمثل تهديدا لأوروبا.. مشيرة إلى أن العمال الصينيين قدموا إسهامات كبيرة إبان الحرب العالمية الأولى، والتى ساعدت بشكل أساسى على تشكيل أوروبا، وأكد قادة ومسؤولون أوروبيون وآخرهم وزير الخارجية الألمانى عزمهم على تعزيز العلاقات والتعاون مع الصين".

وحول التقارير التى تحدثت عن وجود قواعد صواريخ كورية شمالية سرية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية" أنه لم يتم التحقق من صحة هذه التقارير، ولكن الفترة الأخيرة شهدت تقدما فى قضية شبه الجزيرة الكورية لاسيما بعد القمة الأمريكية الكورية، معربة عن أملها فى التعامل مع مخاوف الجانبين (الولايات المتحدة وكوريا الشمالية) عبر الحوار والعمل على الحفاظ على الزخم والتقدم الأخير فى القضية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

للمرة الثانية.. ترامب ينتقد ماكرون بشأن فكرة إنشاء جيش أوروبي

الصين تعاقب 9800 من حسابات وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة نشر الشائعات

اوروبا

الصين

جيش اوروبى

بكين

اخبار الصين




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة