الخارجية الأمريكية: إرجاء الانتخابات الرئاسية الأفغانية أمر متروك لكابول

كابول(أ ش أ)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت " أن احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية الأفغانية، أمر متروك لحكومة أفغانستان".

وأضافت المتحدثة- فى تصريح لها اليوم الأربعاء نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية- "أن أحد الأمور المهمة بالنسبة لنا هو التزامنا بالعملية الانتخابية الشاملة."

تأتى هذا التصريح بعد ورود تقارير إخبارية أمس الثلاثاء أفادت بأن الإدارة الأمريكية تبحث فى ما إذا كانت ستضغط على الحكومة الأفغانية لتعليق الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تسعى واشنطن إلى إشراك حركة طالبان فى محادثات لإنهاء الحرب التى دامت 17 عامًا بينها وبين الحكومة الأفغانية.