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الحماية المدنية تسيطر على حريق 20 طن مخلفات بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:49 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق 20 طن مخلفات بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية حريق _ أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالاسماعيلية على حريق شب بساحة تشوين مخلفات التصنيع الخاصة بأحد المصانع بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية والتهمت النيران حوالى 20 طن من المخلفات وتم الدفع ب 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع.
 
وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد هشام مروان مامور مركز ابوصوير يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل المنطقة الصناعية بالمنطقة  الحرة. 
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية و4 سيارات اطفا ء برئاسة العميد خالد كمال مدير الحماية المدنية  كما انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحريق .
ودلت التحريات إلى اشتعال النيران فى ساحة لتشوين مخلفات أحد المصانع بالمنطقة الحرة والمقامة على مساحة 1500متر وأضافت بأن الحريق التهم حوالى 20 طن من المخلفات وان سيارات الاطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمصانع بالمنطقة.
 
وقال مصدر أمنى: لاتوجد أى إصابات أو خسائر مادية بسبب الحريق.
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق. 
 

 


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