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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:39 م
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الجمهورية التشيكية ترفض الانضمام الى ميثاق الامم المتحدة حول الهجرات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:38 م
الجمهورية التشيكية ترفض الانضمام الى ميثاق الامم المتحدة حول الهجرات هجرة غير شرعية
أ ف ب
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رفضت الحكومة التشيكية الأربعاء الإنضمام الى ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرات، على غرار عدد كبير من البلدان الأخرى، منها الولايات المتحدة والمجر والنمسا.

وتقول الحكومة التشيكية إن نص الميثاق لا يتضمن فارقا واضحا بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية.

وقال نائب رئيس الوزراء ريتشارد برابيتس في مؤتمر صحافي ان "الجمهورية التشيكية تحترم على المدى البعيد الفارق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية".واضاف ان "هدفنا هو بالطبع اتخاذ كل التدابير الممكنة حتى لا ندعم الهجرة غير الشرعية".

وفي يوليو الماضي، بعد 18 شهرا من المفاوضات، وافقت البلدان الاعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، على هذا الميثاق الذي ينص في المقام الاول على تعزيز التعاون الدولي لادارة الهجرة ، ويفترض أن يتم إبرامه خلال قمة في مراكش في 10 و11 ديسمبر.

 


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