الجمعة.. الطائفة الإنجيلية تدشن الكورال الأول لها بحضور وزراء وشخصيات عامة

وائل ربيعى

تحتفل الطائفة الإنجيلية فى مصر بتدشين الكورال الأول لها، الذى يحمل اسم "الكنيسة ترنم"، مساء الجمعة المقبل بمسرح مدرسة كلية رمسيس للبنات تحت رعاية الدكتور القس إندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية وبقيادة المايسترو ناير ناجى بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وقال الدكتور سامى سعيد مدير كورال "الكنيسة ترنم" – فى تصريح له - أن هدف فريق كورال "الكنيسة ترنم" هو الإرتقاء بالترنيم والموسيقى الكنسية وبالمستوى الثقافى والروحى اللائق بالكنيسة الإنجيلية، حتى تستعيد شهرتها الأولى من حيث الأداء والموسيقى واللغة العربية الصحيحة.

وأوضح سعيد، أن تكوين هذا الكورال يهدف أيضا إلى تشجيع الشباب على الإنضمام للفريق وقراءة النوتة الموسيقية والعزف على الآلات المختلفة، مشيرا إلى أن الفريق حريص على أن يرضى جميع الأذواق الموسيقية ويضم أكثر من خمسين مرنما من سن الدارسة الجامعية حتى ما بعد المعاش.

وكشف أنه سيتم أيضا تكوين فريق خاص بالإطفال فقط على غرار كورال "الكنيسة ترنم" وذلك فى إطار الخطة المستقبلة للفريق.

من جهته، قال المايسترو ناير ناجى، إن حلم تأسيس هذا الكورال يرجع إلى الدكتور سامى سعيد وهو من المرنمين القدامى الذى كرس كل وقته وطاقنه ليخرج هذا المشروع إلى النور، معربا عن سعادته الشديدة لقيادة جوقة "الكنيسة ترنم" حيث أنه من أبناء الكنيسة الإنجيلية وكان بداياته كقائد أوركسترا فى كورلات الكنائس الإنجيلية.

وثمن ناجى المجهود الكبير الذى بذله أعضاء الكورال من المرنمين والمدربين مثل المهندس فكرى فؤاد ومدرب الأصوات شريف الضبع وغيرهم على مدى شهور فى حفظ وتجويد الترانيم التى ستقدم بأربعة أصوات وهى السوبرانو والألتو والتينور والباص وتشارك أيضا بالغناء المنفرد السوبرانو دينا إسكندر، مشيرا إلى أن من قام بالتوزيع الأوركسترالى للترانيم الموسيقى ستيفن سيمون وهو ايضا من أبناء .الكنيسة الإنجيلية.

وذكر المايسترو ناجى أن أغلب الأعمال من المؤلفات العالمية وأبرزها "هللويا من أوراتوريو المسيا" للمؤلف الموسيفى العالمى هاندل والتى تقدم فى الهواء الطلق فى مدرسة كلية رمسيس للبنات بغمرة فى تمام السابعة يوم الجمعة 16 نوفمبر الحالي.