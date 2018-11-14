الجارديان: صندوق النقد الدولى يقترح إنتاج الحكومات للعملات المشفرة

كتبت رباب فتحى

قالت كريستين لاجارد، مدير صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي على الحكومات أن تنتج عملات مشفرة خاصة لمنع الأنظمة من أن تصبح ملاذات للمحتالين وغاسلي الأموال، في إشارة إلى تنامى صناعة التكنولوجيا المالية والبنكية، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقالت لاجارد إن البنوك المركزية عليها العمل بسرعة لإنتاج سيولة رقمية لشبكات من المعاملات المالية الخاصة لأنها إن لم تفعل ذلك، فستخاطر بالتوسع في شبكات التداول غير مستقرة بطبيعتها.

وقالت إن النظام الذي تنظمه البنوك المركزية يمكن أن يصبح الأساس للتوسع السريع للخدمات المالية لدول العالم النامي وأفقر الناس في المجتمعات الغربية دون المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية المدارة من القطاع الخاص.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه من المحتمل أن ينظر العديد من العاملين فى قطاع العملات الرقمية بقلق إلى اقتراح صندوق النقد الدولي، لاسيما مع قناعتهم أن أحد عوامل الجذب الرئيسية لتكنولوجيتهم هو أنها تقع خارج نطاق النظام المصرفي الرئيسي، كما أن تدخل البنوك المركزية يمكن أيضا أن يفرض قواعد صارمة من شأنها أن تؤدي إلى إبطاء المعاملات وزيادة التكاليف.