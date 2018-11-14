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التنمية المحلية تعقد لقاء مع شباب المبادرات التنموية بالمحافظات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:54 م
التنمية المحلية تعقد لقاء مع شباب المبادرات التنموية بالمحافظات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب أشرف عزوز
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يعقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية غداً الخميس لقاء مفتوحاً مع مجموعة من شباب المبادرات التنموية من جميع المحافظات، ويهدف اللقاء دعم التعاون مع الشباب والاستفادة من الأفكار والرؤى الشبابية فى التعامل مع التحديات والمشكلات التي تواجه المحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أهمية دور الشباب في التنمية والبناء والتطوير، مشدداً على ضرورة دعمهم وتحفيزهم وتوفير الفرص اللازمة لهم لمزيد من الابداع والابتكار في مختلف قطاعات التنمية.
 
وقال إن الشباب المصرى هم ثروة قومية للدولة لابد من استغلالها لسد الفجوات التنموية بالمحافظات وأن الشباب هو المستقبل والدولة بأكملها لديها إيمان كامل بالشباب ولابد أن يكون هناك أهداف واضحة وأفكار حقيقية قائمة على العلم والدراسة حتى يتم بلورتها على أرض الواقع وتنفيذها لتحقيق نتائجها المنشودة في الوقت المناسب بما يعود بالنفع على البلاد.
 
 

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